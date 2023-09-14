Правда ли, что генерал Суровикин покинул Россию, чем он сейчас занимается Стало известно о возможном отъезде Сергея Суровикина за границу

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Сергей Суровикин

Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале опубликовал фото Сергея Суровикина и рассказал, что генерал в настоящее время находится за границей. МО РФ эти данные не подтвердило. Что известно о судьбе генерала?

Чем сейчас занимается Суровикин

Блогер написал в Telegram-канале, что Суровикин находится не в России. По его мнению, «людьми с такими знаниями и опытом не разбрасываются».

В беседе с URA.RU он уточнил, что генерал до сих пор находится в распоряжении Министерства обороны России.

«Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах», — пояснил он.

По словам Колясникова, Сергей Суровикин — «человек, который уже несколько раз вытаскивал Россию из очень тяжелых ситуаций».

«Был и остаюсь при своем мнении, что Суровикин уже не раз спасал Россию в тяжелейших ситуациях в Сирии и на Украине и ему предстоит повторить это. Те, кто в курсе реальной обстановки на фронте, понимают, о чем речь», — написал блогер в Telegram-канале.

В Министерстве обороны России эти данные никак не комментировали.

Что известно о судьбе генерала Суровикина

6 сентября генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Сергей Суровикин получил новую «неплохую должность», но при этом не стал раскрывать детали назначения.

«Я знаю то, что ему нашли другую должность. Исполняет команды главкома его начальник штаба. У него другая должность, она неплохая, по СНГ, или как она там правильно называется», — сказал он.

Заварзин добавил, что к настоящему моменту Суровикин еще не приступил к выполнению обязанностей, он находится в отпуске. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также 6 сентября с сайта военного ведомства России пропала справочная информация и прочие упоминания о генерале Сергее Суровикине. Он значился в списках главнокомандующих Вооруженными силами РФ на сайте Минобороны вместе с главкомом сухопутными войсками Олегом Салюковым и командующим Военно-Морским Флотом Николаем Евменовым.

4 сентября главу Минобороны России Сергея Шойгу спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи. Он промолчал после этого вопроса от корреспондента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отказался комментировать вопрос, который хотела задать ему журналистка издания France-Press.

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

Когда и почему пропал Суровикин

По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер» и даже помогал «оркестру» в конце июня текущего года. По данным американского издания, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны России. Официального подтверждения этих данных не было.

Информации о местонахождении Суровикина не было несколько месяцев. Генерал исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Журналистка Ксения Собчак 4 сентября опубликовала снимок Сергея Суровикина на улице в российской столице, на котором он запечатлен вместе с супругой.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — рассказала она.

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