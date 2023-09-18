Вдова Пригожина вернула себе девичью фамилию

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Евгений Пригожин

Вдова бизнесмена Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью, сообщает «Фонтанка». Как отмечается, женщина вновь стала Кряжевой. По информации издания, данные о перемене поступили в систему СПАРК 15 сентября. Когда произошла сама смена, не уточняется.

Вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. В системе СПАРК отмечено, что теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна, — говорится в сообщении.

По данным URA.RU, изменения внесены и в документы трех фирм, где женщина является совладелицей. Это петербургская сеть шоколадных бутиков «Музей Шоколада», гастроном «Магазин купцов Елисеевых» и компания «АГАТ-А», которая занимается арендой недвижимости.

Самолет бизнесмена Евгения Пригожина разбился в августе в Тверской области. Вместе с ним на борту был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В результате катастрофы никто из пассажиров не выжил. Похороны прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование авиакатастрофы идет слишком медленно. В то же время он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы. По его словам, работа на этом направлении продолжается.