В Кремле оценили темпы расследования крушения самолета Пригожина Песков: в Кремле не считают медленным расследование крушения самолета Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тверская область. Место падения хвостовой части самолета

Кремль не считает, что расследование авиакатастрофы, в результате которой погиб бизнесмен Евгений Пригожин, идет слишком медленно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы. По его словам, которые приводит РИА Новости, работа на этом направлении продолжается.

Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в августе в Тверской области разбился бизнесджет Embraer Legacy. Как выяснилось позднее, на борту был предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В результате катастрофы никто из пассажиров не выжил.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников.