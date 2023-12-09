Шестеро бойцов отразили прорыв под Угледаром: как ВСУ атакуют РФ 9 декабря Российские бойцы отбили четыре атаки ВСУ на Угледарском направлении

Фото: МО РФ

Российские регионы за минувшие сутки вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В частности, украинская армия нанесла удары по ДНР. В ночь на 9 декабря по Херсонской области было выпущено 43 снаряда. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударах противника по населенным пунктам региона. Шестеро бойцов ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ под Угледаром, сообщил военный с позывным Гавз. Подробности атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали ДНР

За прошедшие сутки ВСУ десять раз обстреливали населенные пункты ДНР. По данным ТАСС, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. ВСУ обстреливали Горловку и Донецк из артиллерии калибра 155 мм и 152 мм. Всего было выпущено 35 боеприпасов.

Украинская армия всю ночь обстреливала Херсонскую область

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник, что в ночь на 9 декабря украинские войска выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области России 43 снаряда. За предшествующий день было зафиксировано 53 попадания из артиллерии противника по гражданской инфраструктуре региона.

По данным РИА Новости, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 96 снарядов из ствольной артиллерии. Удары наносились по Новой Каховке, Каховке, Пролетарке, Песчановке, Корсунке, Алешкам, Днепрянам, Голой Пристани, Кардашинке, а также по Новой Збруевке. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертв среди мирного населения уточняется.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки в селе Красный Хутор Белгородского района ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство. Также противник атаковал населенный пункт с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, по селу Щетиновка был выпущен артиллерийский снаряд, никто не пострадал. В селе Устинка с БПЛА было сброшено взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

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Губернатор заявил, что на окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе с беспилотника было сброшено самодельное взрывное устройство. Жертв и разрушений нет.

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«В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Фото: МО Украины

Российские солдаты отбили четыре атаки ВСУ

Губернатор также рассказал, что в Шебекинском городском округе по селу Муром ВСУ выпустили два минометных снаряда, по поселку Ленинский — один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Российский боец с позывным Гавз рассказал, как он и его подчиненные вшестером отбили четыре атаки солдат ВСУ на Угледарском направлении. По данным Минобороны РФ, целью бойцов являлось недопущение прорыва противника. По словам Гавза, украинские военные подъехали на трех или четырех пикапах.

«Я не знаю, сколько их там разгрузилось, не было времени считать. Все как-то машинально проходило. Устояли. Удержали. Вшестером мы отбили четыре атаки. Братья по духу все. Выдержали накал. Все остались живы», — сообщил боец.

Гавз попал на передовую после того, как его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он оказался в зоне СВО после двух месяцев обучения на полигоне. Военный умело руководил подчиненными и проявил лидерские качества, за что его назначили командиром взвода и присвоили внеочередное звание «лейтенант», сообщили в Минобороны.

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