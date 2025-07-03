Инфраструктура портового города на Украине подверглась обстрелу В Одессе после обстрела получила повреждения портовая инфраструктура

В результате обстрела в Одессе пострадала портовая инфраструктура, пишет украинское издание «Страна.ua». Сведения об этом подтвердила военная администрация Одесской области. Какой именно порт подвергся атаке, не уточняется.

В четверг, 3 июля, мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт взрыва в городе в Telegram-канале. Сведений о жертвах или пострадавших не представлено. Профильные службы ликвидируют последствия прилета.

Украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели в Одессе утром 3 июля. В городе зазвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве эту информацию не комментировали.

Ранее глава военной администрации Степан Кулыняк сообщил о крупном пожаре на промышленном объекте в Дрогобычском районе Львовской области. По его словам, в некоторых районах города отключилось электричество.

В Полтаве получили повреждения объекты железнодорожной инфраструктуры. «Украинская железная дорога» сообщила, что основные разрушения произошли на вокзале Полтава-Южная. Здесь повредились оконные и дверные проемы.