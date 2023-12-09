Шестеро бойцов ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ под Угледаром Российский боец Гавз: вшестером мы отбили четыре атаки ВСУ под Угледаром

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский боец с позывным Гавз рассказал, как он с подчиненными вшестером отбили четыре атаки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Целью бойцов являлось недопущение прорыва противника.

Мы были на «опорнике». Противник подъехал на трех или четырех пикапах. Я не знаю, сколько их там разгрузилось, не было времени считать. Все как-то машинально проходило. Устояли. Удержали. Вшестером мы отбили четыре атаки. Братья по духу все. Выдержали накал. Все остались живы, — рассказал боец.

Гавз попал на передовую после того, как его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он оказался после двух месяцев обучения на полигоне. Там он умело руководил подчиненными, проявил лидерские качества. За это его назначили командиром взвода и присвоили внеочередное звание «лейтенант».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 3 декабря сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. По его словам, противник также потерял три автомобиля. Он добавил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре.