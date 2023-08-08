Россия наступает в Харьковской области: новости СВО на вечер 8 августа Последние новости СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны Харьковской области. Также сообщается, что в течение суток на данном направлении Украина потеряла до 110 военнослужащих, были уничтожены три автомобиля ВСУ, а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что в ходе ведения aктивной обороны успешно отражeны девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-деcантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР и Cиньковки Харьковской области.

Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллeрии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крaхмальное и Купянск Харьковской облаcти.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что российская армия заставила отступить ВСУ в Урожайном. По его словам, украинские военные продолжают попытки наступать, несмотря на потери.

Также стало известно, что российские военные перешли в контратаку в районе населенного пункта Клещеевка. По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС России удалось выбить противника с некоторых опорных пунктов, а также остановить наступление украинской армии на южном фланге. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

Фото: МО РФ

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря. Российские силы уничтожили два украинских катера при попытке высадить десант на левом берегу Днепра. Он заверил, что берег под надежной защитой.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» рассказал, что ВСУ совершили попытку прорыва в районе Работино на Запорожском направлении. По информации канала, украинская армия использует танки, быстроходную бронетехнику и большое число личного состава. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Военный обозреватель Виктор Баранец отмечал, что Вооруженные силы России вслед за ВСУ изменили свою тактику на поле боя и стали беречь бронетехнику. По его словам, сейчас идет «война беспилотников» и «минная война».

Военный корреспондент Александр Сладков пообещал, что Россия откроет второй фронт в Африке, где к РФ относятся очень хорошо. Он также заявил, что готов повоевать с «тупыми и трусливыми европейцами».

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что утром 8 августа украинские военные выпустили 148 снарядов по жилым кварталам Донецка. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек. Повреждения получили шесть жилых домов в городе.

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на территории воинской части, расположенной на востоке столицы, упал беспилотник. По данным канала, аппарат был снабжен видеокамерой, взрывного устройства на нем не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал Baza сообщил, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области. По данным канала, в результате падения БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По сведениям Baza, беспилотник типа «крыло» был замечен накануне днем в Севском районе, недалеко от границы с Украиной. Пограничники сообщили о дроне военным, и те поразили цель.

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал документ, разъясняющий каждый из 10 пунктов предлагаемой Киевом «формулы мира». Глава офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале привел выдержки из него.

Ермак отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины является основой формулы. Предполагаются, что они будут обеспечены юридически обязывающими документами и «собственными оборонными возможностями» страны.

В вопросе продовольственной безопасности Киев рассчитывает на ее обеспечение за счет беспрепятственного экспорта своей агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов для поставок зерна в Европу.

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