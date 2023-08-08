В приграничном регионе сбит украинский беспилотник Baza: российские военные сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области. По данным канала, в результате падения БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По сведениям Baza, беспилотник типа «крыло» был замечен накануне днем в Севском районе, недалеко от границы с Украиной. Пограничники сообщили о дроне военным, и те поразили цель.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о перехвате в регионе двух ударных беспилотников ВСУ. По его словам, аппараты удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На корпус одного из БПЛА была нанесена символика батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

6 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к столице силами ПВО был уничтожен беспилотник. Эту информацию подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье.

Ааэропорт Внуково закрывали 30 июля и 1 августа на фоне атак украинских беспилотников. Тогда силам противовоздушной обороны удалось перехватить в столице несколько БПЛА, однако один дрон все же поразил башню «Москва-Сити».