Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет после атаки БПЛА на Москву ТАСС: аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет после атаки БПЛА на Москву

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, все рейсы перенаправляются в другие аэропорты, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах. По информации издания, другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.

Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания, — рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, в результате ограничений было задержано 16 рейсов на прилет и четыре на вылет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 30 июля украинские беспилотники совершили атаку на столицу. В результате два офисных здания в «Москва-сити получили незначительные повреждения. Пострадавших нет. В настоящее время производится эвакуация зданий комплекса «Москва-сити» с целью их исследования профильными специалистами.

Предыдущая атака двух беспилотных летательных аппаратов на Москву произошла 24 июля. Тогда Собянин сообщил, что около 04:00 столицу атаковали два БПЛА. По данным Минобороны, ответственными за нападение являются Вооруженные силы Украины. Дроны были уничтожены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.