В Курской области перехватили два ударных беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два ударных беспилотника ВСУ перехватили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, аппараты удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области, — сообщил губернатор.

Судя по фото, которые опубликовал Старовойт, оба дрона — беспилотники самолетного типа. На корпусе одного из них нанесена символика батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов не зафиксировано разрушений, никто не пострадал.