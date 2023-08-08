ВС России начали наступление под Харьковом: новости СВО на утро 8 августа

Фото: РИА Новости

Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ 200

Издание The Guardian сообщило, что Вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области. По его информации, за последние две недели интенсивность штурмовых действий стала сильнее, а российские войска установили контроль над несколькими населенными пунктами. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. По его словам, ВС РФ также уничтожили склад украинских войск в районе Владимировки и пункт временной дислокации у Угледара.

Кроме этого, как заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрин, российские военные предотвратили две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. У островов Борщевой и Белогрудый на Херсонском направлении были уничтожены три лодки, перевозившие до 15 украинских бойцов.

Британский военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News заявил, что Вооруженные силы Украины бросили резервы в бой в Запорожье, но в то же время утратили контроль в северо-западной части Донбасса. По его словам, бойцам ВСУ трудно добиться прогресса на Запорожском направлении, во многом из-за минных полей российских войск.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, в ходе которых рассказал об обстановке на фронте. По его словам, украинская армия продолжает вести оборонительные и наступательные операции.

Украинские военнослужащие сталкиваются с ощутимыми проблемами во время работы российской артиллерии, признался один из солдат ВСУ в интервью японскому изданию Mainichi Shimbun. Он отметил, что ВС России превосходят украинскую армию как по количеству артиллерийских орудий, так и по выучке личного состава. Кроме этого, проблемой для продвижения украинских сил стали расположенные перед российской линией обороны минные поля.

Фото: МО Украины

В то же время украинский пленный разведчик Василий Палий признался, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а понесенные войсками потери оказались большими. По его словам, командование армии Украины практически не объясняло цели и задачи масштабной атаки. Кроме того, он заявил, что украинская разведка «существует только на бумаге».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что на переговорах в саудовской Джидде не все страны согласились с «формулой мира» Киева. По его словам, этот вопрос не удалось согласовать со странами Глобального Юга из-за «тяжелых пунктов» документа, в частности об ответственности РФ.

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что в настоящее время никаких мирных переговоров с Россией по Украине не ведется. По его словам, Москва «не демонстрирует интереса» к переговорному процессу.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американское внешнеполитическое ведомство во вранье. Дипломат отметила, что Киев еще в прошлом году по указу стран Запада отказался от диалога с Москвой.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были перехвачены и посажены два ударных беспилотника ВСУ. По его словам, на корпусе одного из дронов была нанесена символика батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о мощном взрыве в левобережной части Киева, который прогремел вечером 7 августа. По информации издания, воздушную тревогу в столице страны не объявляли, никаких целей в небе не было зафиксировано.

Глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью CNN заявил, что Вашингтон одобрил отправку Украине первой партии танков Abrams, Киев получит боевые машины в начале осени. Вместе с танками ВСУ передадут запчасти, боеприпасы, топливную аппаратуру и ремонтное оборудование.

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, США 8 августа намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, сумма которого составит $200 млн. По информации журналистов, Киев получит противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых призвал Вашингтон передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Украинская сторона заявила, что эти снаряды помогут стране усилить «дальнобойные возможности».

Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил депутат бундестага Маркус Фабер. Политик заявил, что геоданные произведенных в ФРГ снарядов можно «перепрошить», чтобы использовать их в определенной области. Он добавил, что Берлин может восстановить и передать Киеву до 450 ракет.

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