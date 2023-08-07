Sky News: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перебросили резервы в бой на Запорожье, но отступили в северо-западной части Донбасса, заявил в комментарии телеканалу Sky News британский аналитик Шон Белл. По его словам, украинская армия сосредоточила основные усилия на Запорожском направлении, однако этого не помогло военным добиться прогресса.

Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация, — сказал военный аналитик.

Белл также напомнил, что украинские военные утратили контроль над несколькими населенными пунктами на северо-западе Донбасса, а также потерпели поражение под Артемовском.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин также отмечал, что командование ВСУ, понеся серьезные потери и не сумев добиться планируемых результатов в контрнаступлении, начало перебрасывать на Запорожское направление стратегические резервы. Подразделения, которые прежде действовали в регионе, не сумели прорвать линию обороны ВС РФ, добавил он.