ВСУ задействовали на Запорожском направлении стратегический резерв Рогозин: ВСУ перебрасывают на Запорожское направление стратегический резерв

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Командование Вооруженных сил Украины, не сумев добиться планируемых результатов в контрнаступлении и понеся большие потери, начало перебрасывать на Запорожское направление подразделения стратегического резерва, сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, подразделения, прежде действовавшие на данном направлении, не смогли прорвать линию российской обороны.

Не достигнув намеченных результатов стратегической наступательной операции, понеся многочисленные потери, а также не сумев прорвать линию обороны ВС РФ на направлении главного удара, командование Вооруженных сил Украины приступило к переброске на Запорожское направление подразделений стратегического резерва, — отмечается в сообщении Рогозина.

Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву ранее заявил, что контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели. По его словам, российская армия воюет «впечатляюще». Он подчеркнул, что российские военные учитывают свои прошлые ошибки и постоянно учатся.

Ранее ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик сообщил, что контрнаступление ВСУ обречено на провал. По его словам, когда Киев решился на эту сомнительную авантюру, он фактически вынес своей армии приговор. Берлетик напомнил, что ВСУ так и не смогли преодолеть первую линию обороны российских войск, несмотря на все усилия и помощь Запада.