Стало известно, когда Украина получит первые танки Abrams CNN: США одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Соединенные Штаты Америки одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams, заявил телеканалу CNN глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш. По его словам, ВСУ получат боевые машины к началу осени, но сначала их направят в Европу.

Теперь они должны добраться до Европы, а потом на Украину вместе со всеми комплектующими. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтное оборудование, — заявил представитель Пентагона.

По словам Буга, поставка американских Abrams на Украину была одобрена к отправке в минувшие выходные. В Пентагоне приняли решение передать Вооруженным силам Украины более старые модели M1A1 вместо современной версии танка.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США намерены отправить несколько танков сначала в Германию, где их должны модернизировать. Лишь после этого ВСУ получат обещанные танки, общее число которых, как передает газета, превышает 30 единиц.

Кроме этого, израильская армия также может направить Киеву крупную партию списанных танков Merkava, пишет портал Walla. По имеющейся информации, переговоры о поставках боевой техники могут начаться из-за непрекращающегося давления на Тель-Авив со стороны Вашингтона с требованием увеличить военную помощь Украине.