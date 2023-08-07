Киев отказывается от компромиссов с Москвой: новости СВО на вечер 7 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. По его словам, Киев не приемлет «немедленных прекращений огня» до начала переговоров с Россией, а единственной основой для переговоров остается «формула мира» Зеленского.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

Захарова до этого сообщила, что МИД будет учитывать информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде. По ее словам, которые приводит пресс-служба, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.

Политолог, востоковед Кирилл Семенов отметил, что отвод российских войск не считается условием для начала мирного процесса. Так объяснил позицию стран «Глобального Юга», в том числе африканцев. Целью консультаций по украинскому кризису в Джидде, по его словам, было убедить Украину в том, что ее прежнюю позицию большинство стран мира больше не считают реалистичной.

The Washington Post со ссылкой на официальные данные проинформировало, что Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. Согласно информации издания, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.

Минобороны России сообщило, что ВС РФ смогли продвинуться на 11 километров по фронту за последние три дня на Купянском направлении. По данным ведомства, армия также прошла вглубь на три километра. Там добавили, что за сутки улучшено положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Telegram-канал «Иди и смотри» отмечал, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении и смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. При этом ВСУ перебрасывают на Купянское направление силы, включая западную бронетехнику и иностранных бойцов. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали на Купянском направлении подполковника ВСУ Василия Симушина. По данным военкора, командир погранотряда специального назначения (СпН) участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в страну из плена вернулись 22 военнослужащих ВСУ. По его словам, среди вернувшихся военных есть раненые. Бойцы в скором времени пройдут курс физической и психологической реабилитации. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, разрушений также удалось избежать.

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник самолетного типа рухнул в Знаменском районе Орловской области в 60 километрах от регионального центра. По данным канала, обломки разбросало на четыре километра. В МО РФ данную информацию не комментировали.



SHOT отметил, что эксперты собрали все обломки, которые разлетелись по округе. Выяснилось, что беспилотник два метра длиной и три метра шириной и был собран кустарно.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ также попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. По информации канала, обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободка.

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