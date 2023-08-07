Украина вновь призвала США дать ей дальнобойные ракеты Кулеба призвал Блинкена дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

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Пуск ракеты ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Как сообщили в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, ракеты нужны Киеву для усиления дальнобойных возможностей.

Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины, — говорится в сообщении.

Ранее чиновники американской администрации и Пентагона сообщили, что перемен в подходе США по данному вопросу не произошло, в Вашингтоне не велось обсуждений по теме поставки Украине ракет ATACMS. Газета указывает, что основное беспокойство в Белом доме вызывает ограниченность числа таких снарядов в запасах Пентагона. По данным издания, с начала производства их насчитывается четыре тысячи, 900 были проданы союзникам США.

Ранее стало известно, что Вашингтон может передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. В него войдут боеприпасы для противовоздушной обороны Patriot и снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также комплексы TOW, Javelin и системы NASAMS.