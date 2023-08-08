ВС РФ сорвали несколько попыток ВСУ захватить в ДНР Урожайное

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Силы российской группировки «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали, используя бронетехнику.

Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного, — отметил Чехов.

Офицер добавил, что российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов севернее Владимировки, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе Угледара. Ударом гаубичной артиллерии ликвидирован расчет миномета противника севернее Никольского.

Чехов указал и на успехи авиации группировки «Восток». Она разбила пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Приютного. Использование ПЗРК «Верба» помогло уничтожить беспилотник самолетного типа «Фурия», заключил офицер.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ стягивают резервы на Южно-Донецкое направление. По его словам, именно на этом участке фронта противник предпринимает активные попытки наступления. Там в центре внимания ВСУ находятся населенные пункты Старомайорское и Урожайное, уточнил он.