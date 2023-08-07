В ДНР сообщили о концентрации резервов ВСУ на Южно-Донецком направлении Пушилин: ВСУ стягивают резервы на Южно-Донецкое направление

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стягивают резервы на Южно-Донецкое направление, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, именно на этом участке фронта противник предпринимает активные попытки наступления.

Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы, — рассказал Пушилин.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский уже заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным. Противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на сложные погодные условия. Ходаковский уточнил, что из-за сильного ветра было сложно корректировать артиллерию, тем не менее бойцы ВС РФ справились с задачей.

В то же время военкор Юрий Котенок сообщал о тяжелой ситуации на Авдеевском направлении. По словам журналиста, там ВСУ используют все доступные средства в попытках прорвать российскую оборону. Таким образом противник пытается сломать российских солдат не столько физически, сколько психологически, пользуясь технологическим превосходством. Военкор подчеркнул, что сейчас оборона под Авдеевкой держится исключительно за счет стойкости солдат ВС РФ.