Украинский пленный сообщил о провале контрнаступления ВСУ Пленный разведчик ВСУ Палий: контрнаступление Киева провалилось с большими потерями

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесенные потери оказались большими, рассказал РИА Новости украинский пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. По его словам, о целях масштабной атаки украинским военным почти не рассказывали.

Палия призвали из Черниговской области, он попал в плен 5 июля в окрестностях Волновахи. Экс-командир отделения считает, что в украинской армии «разведка существует только на бумаге». Палий признался, что, как разведчик, не понимал своих задач. По его мнению, контрнаступление развивалось очень медленно и фактически провалилось.

Если за месяц [до его плена] наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой, — сказал пленный.

Он отметил, что настроения у его сослуживцев «не ахти», поскольку все понимают: их бригада является только приманкой. При этом в ВСУ фиксируются очень большие потери.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен группу украинских бойцов. Это произошло в районе села Старомайорского на Времевском выступе запорожской линии фронта. Часть бойцов сдались в плен добровольно, в одном из случаев такое решение приняли свыше 10 человек за раз.