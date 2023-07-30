ВС России взяли в плен группу украинских военных на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие взяли в плен группу украинских бойцов, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Это произошло в районе села Старомайорского на Времевском выступе запорожской линии фронта, уточнил он.

Взято много пленных противника, — сообщил Рогов.

Часть бойцов сдались в плен добровольно, добавил Рогов. В одном из случаев такое решение приняли свыше 10 человек за раз.

Рогов также сообщил, что все атаки ВСУ на Запорожском направлении были скованы. По его словам, противник не может достичь значимых успехов и несет большие потери как в военной технике, так и в живой силе. Ситуацию на данном направлении полностью контролируют ВС РФ, добавил Рогов.

Ранее российским военным удалось захватить французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области. По словам Рогова, состояние бронемашины близко к идеальному. В дальнейшем танк будет отправлен специалистам военной промышленности для изучения.

Вместе с этим несколько украинских военных сдались в плен российским морпехам в районе населенного пункта Новодонецкое. Как рассказали сами солдаты ВСУ, это произошло из-за неверно поставленной боевой задачи. Они также пожаловались на отсутствие помощи и эвакуации. По словам военных, им оставалось лишь забиться в блиндаж и ждать.