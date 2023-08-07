Залужный отчитался перед генералом Милли о ходе наступления ВСУ Залужный сообщил генералу Милли, что ВСУ успешно создают условия для наступления

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Валерий Залужный

Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонные разговоры со своим коллегой по званию, председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марком Милли. Он доложил американскому военному, что ВСУ продолжают создавать условия для наступления ВСУ. По его словам, инициатива находится на стороне Украины.

Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. ВСУ продолжают вести оборонные и наступательные операции. <...> Относительно наступления. Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне, — написал Залужный.

В беседе с Милли главнокомандующий ВСУ заявил, что российские штурмовики не могут прорвать линию обороны украинских военных. Он выразил мнение, что это связано с желание российского военного руководства отвлечь ВСУ от некоторых участков фронта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме этого, Залужный рассказал американскому генералу об актуальных потребностях украинской армии в вооружении. Стороны договорились продолжать диалог в будущем.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские войска предпринимают попытку наступления со стороны Старомайорского на населенный пункт Урожайное. По его словам, при форсировании водной преграды один из танков ВСУ был поврежден дроном-камикадзе и затонул. Минобороны России не комментировало данную информацию.