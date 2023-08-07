Германия перепрограммирует ракеты Taurus, если решит передать их ВСУ Депутат Фабер: ФРГ может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит передать их ВСУ

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Крылатая ракета воздушного базирования Taurus

Германия может перепрограммировать свои ракеты Taurus, если придется их поставлять на Украину, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер. По словам политика, геоданные немецких снарядов можно «перепрошить», чтобы использовать их только в определенной области.

Геоданные крылатых ракет «Таурус» можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области, — заявил Фабер.

Парламентарий добавил, что только 150 из 600 ракет Taurus, состоящих на вооружении немецких военно-воздушных сил, находятся в рабочем состоянии. Остальные 450 снарядов можно восстановить и передать Вооруженным силам Украины, добавил он.

Ранее немецкие политики, входящие в партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступили с инициативой отправить Киеву новое вооружение, в числе которого будут и ракеты Taurus. По их мнению, передача снарядов поможет ВСУ более эффективно развивать контрнаступление. Как предполагают в немецком парламенте, перед отправкой ракет Берлин поставит Украине ряд условий, в частности, будет составлен список территорий, по которым запрещено наносить удары этим видом оружия.