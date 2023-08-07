В Киеве прогремел мощный взрыв «Зеркало недели»: взрыв прогремел в левобережной части Киева

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел в Киеве вечером 7 августа, сообщает издание «Зеркало недели». По имеющимся данным, инцидент был зафиксирован в левобережной части города.

Подробности происшествия не приводятся. Отмечается, что воздушная тревога в столице Украины не объявлялась. Местные власти ситуацию также пока не комментировали.

6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Минегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося, призвав местных жителей оставаться в укрытии.

Кроме того, в ночь на 6 августа воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В нескольких регионах страны раздались взрывы. Спустя некоторое время в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях произошла повторная серия взрывов, отмечалось на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.