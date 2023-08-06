В Харькове прогремели взрывы Глава Харьковской ОГА сообщил о ракетном обстреле Холодногорского района

Фото: ГСЧС Украины

Харьков подвергся ракетному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале глава местной облгосадминистрации Олег Минегубов. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На территории региона объявлена воздушная тревога.

Ракетные удары по Харькову. Предварительно — ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. В эту минуту информация о пострадавших не поступала, — написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в Telegram факт обстрела города. Он призвал жителей не покидать укрытия.

В ночь на 6 августа воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В нескольких регионах страны раздались взрывы.

Издание «Украина.ру» написало, что около девяти «Гераней» совершили налет на Херсонскую область. Также издание отмечало, что в сторону Украины вылетели 14 бомбардировщиков Ту-95 МС. Министерство обороны РФ пока не подтверждало эту информацию.