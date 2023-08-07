Guardian: российские военные проводят наступление в Харьковской области

Фото: МО РФ

ВС РФ начали наступать в Харьковской области, сообщает издание The Guardian. По данным издания, российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

За последние недели интенсивность штурмовых действий стала сильнее. Войска ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, — указано в материале.

Минобороны России до этого сообщило, что ВС РФ смогли продвинуться на 11 километров по фронту за последние три дня на Купянском направлении. По данным ведомства, армия также прошла вглубь на три километра. Там добавили, что за сутки улучшено положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области.

Telegram-канал «Иди и смотри» отмечал, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении и смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. При этом ВСУ перебрасывают на Купянское направление силы, включая западную бронетехнику и иностранных бойцов. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали на Купянском направлении подполковника ВСУ Василия Симушина. По данным военкора, командир погранотряда специального назначения участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.