ВС РФ предотвратили две попытки ВСУ на катерах пересечь Днепр ВС России предотвратили две попытки переброски бойцов ВСУ на катерах в устье Днепра

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, у островов Борщевой и Белогрудый на Херсонском направлении из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три лодки, перевозившие до 15 украинских военных.

За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра, — заявил Кодрян.

Он также добавил, что российские артиллеристы выявили и уничтожили 120-миллиметровый миномет противника вместе с расчетом в корабельном районе Херсона.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» применили ракеты «воздух — поверхность» и нанесли высокоточный удар по скоплению ВСУ на острове в низовьях Днепра. Выявить местоположение украинских военных помогли разведчики.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска разгромили три штурмовые группы противника на Ореховском направлении. После поражения оставшиеся бойцы ВСУ отошли на север.