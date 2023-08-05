Удар ВС России по скоплению ВСУ у Херсона попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35 ВКС России

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на острове в низовьях Днепра, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, российская группировка «Днепр» применила ракеты «воздух-поверхность» и нанесла высокоточный удар.

По данным военкоров, дислокацию украинских военнослужащих выявила российская разведка.

Ранее стало известно, что штурмовики пятой бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов отмечал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.