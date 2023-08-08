США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн Reuters: США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на $200 млн

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США планируют во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $200 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, Киев получит противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.

Как отмечается в материале, ранее Вашингтон признал, что из-за ошибки была неверно рассчитана стоимость части переданных Вооруженным силам Украины вооружений. Она была завышена приблизительно на $6,2 млрд, отмечает агентство. Теперь американские власти приступают к передаче Киеву вооружения именно на эту сумму.

Ранее глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщал о планах Белого дома запросить у Конгресса США дополнительное финансирование ВСУ. По его словам, проект очередного пакета военной помощи Киеву будет направлен на рассмотрение осенью.

Буш также заявил, что власти США одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams. Предполагается, что ВСУ получат боевые машины со всеми необходимыми комплектующими в начале осени этого года.