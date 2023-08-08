Белый дом хочет запросить у конгресса дополнительное финансирование ВСУ CNN: Белый дом планирует запросить у конгресса дополнительное финансирование ВСУ

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Администрация президента США Джо Байдена занимается проработкой нового пакета военной помощи Украине, который будет направлен на рассмотрение в конгресс осенью этого года, заявил глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью телеканалу CNN. По его словам, Белый дом намерен добиться увеличения производства и закупок боеприпасов.

Белый дом работает над пакетом документов, который конгресс должен рассмотреть этой осенью <...>. Мы надеемся получить поддержку для дальнейшего финансирования Киева, в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов, — заявил Буш.

Как отметил дипломат, все детали нового пакета будут определены в ближайшем будущем. Он также выразил надежду, что Белому дому удастся добиться поддержки конгресса в решении этого вопроса.

Ранее Буш заявил, что США одобрили первую партию танков Abrams для отправки на Украину. По его словам, украинские военные получат боевые машины к началу осени. Предполагается, что сначала танки отправят в Европу, после чего их получит Киев вместе с боеприпасами, топливным оборудованием, запчастями и средствами для ремонта.