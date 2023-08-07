«Вот же вруны!»: Захарова ответила Госдепу на заявление о переговорах Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе России от мирного диалога по Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление Государственного департамента США об отказе России от диалога по Украине является враньем, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на слова руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер о причинах отсутствия мирных переговоров.

Ранее Миллер заявил, что мирные переговоры с Россией по Украине не ведутся, поскольку Москва «не демонстрирует интерес» к переговорному процессу.

Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию, — заявила Захарова.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. По его словам, Киев не приемлет «немедленного прекращений огня» до начала переговоров с Россией, а единственной основой для переговоров остается «формула мира» Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны также заявил, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Он отметил, что спецоперация продолжится в обозримом будущем.