Боец ВСУ рассказал о проблемах наступления из-за артиллерии ВС РФ Mainichi Shimbun: в ВСУ пожаловались на массированные удары российской артиллерии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины сталкиваются с ощутимыми проблемами во время работы российской артиллерии на передовой, рассказал в интервью японскому изданию Mainichi Shimbun военнослужащий ВСУ. По словам бойца, его подразделение потеряло большое количество техники и личного состава, при этом потери не восстанавливались.

У нас многие говорят, что русская сторона превосходит нас по количеству артиллерийских орудий, а также по выучке личного состава. Их огонь эффективен и яростен. <…> Когда мы находились под огнем противника, то буквально ничего не могли сделать, - приводит издание слова солдата.

Военный также рассказал, что перед российской линией обороны расположены большие минные поля, которые создают проблемы для продвижения ВСУ: многие украинские военнослужащие подорвались на минах, поскольку не знали, где они могут быть расположены.

По словам собеседника издания, ВСУ вынуждены повторять попытки штурма укрепрайонов россиян, так как за неподчинение приказам их могут отправить в тюрьму в соответствии с действующим украинским законодательством.

Ранее главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марком Милли. Он доложил американскому военному, что ВСУ продолжают создавать условия для наступления. По его словам, инициатива находится на стороне Украины.