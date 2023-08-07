Вашингтон не увидел у Москвы желание вести переговоры по Украине Госдеп: мирные переговоры с Россией по Украине не ведутся

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Здание Капитолии в Вашингтоне

Мирные переговоры с Россией по Украине не ведутся, заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости. Он отметил, что Москва «не демонстрирует интерес» к переговорному процессу. Миллер добавил, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии получилось «продуктивным».

Я бы сказал, что мы почувствовали, что это были продуктивные переговоры, — сказал он.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. По его словам, Киев не приемлет «немедленного прекращений огня» до начала переговоров с Россией, а единственной основой для переговоров остается «формула мира» Зеленского.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

Захарова до этого сообщила, что МИД будет учитывать информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде. По ее словам, которые приводит пресс-служба, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.