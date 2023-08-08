Военный эксперт рассказал о новой тактике армии России в зоне СВО Эксперт Баранец: ВС России вслед за ВСУ стали беречь бронетехнику

Фото: МО РФ

Работа расчета зенитно-ракетной батареи в зоне СВО

Вооруженные силы России вслед за ВСУ изменили свою тактику на поле боя и стали беречь бронетехнику, сообщил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, сейчас идет «война беспилотников» и «минная война».

Стоит еще обратить внимание на важный факт, что ВСУ также изменили тактику. Раньше при организации наступления украинские войска бросали вперед всю свою бронетехнику, и она горела. Мы серьезно сократили, уничтожили их вооружения. И так как Запад выразил недовольство по поводу своих уничтоженных пачками вооружений, Киев теперь решил вперед бросать людскую силу. Мы решили занять зеркальную тактику и беречь нашу бронетехнику, танки и так далее, — заявил он.

Он добавил, что, бронетехника в любом случае будет нужна, чтобы прикрывать солдат, поэтому она пока просто убирается назад. Баранец заявил, что если российские военные видят, что на определенном участке фронта не имеют преимущества в живой силе, то это направление «засевается» минами.

Сейчас модна не только война беспилотников, но и минная война. Именно поэтому ВСУ еще не дошли до нашего первого рубежа. Генералы думают, как перехитрить врага и победить его, на это и направлена тактика, — резюмировал Баранец.

Ранее также появилось видео уничтожения российскими войсками двух танков ВСУ на одном из участков линии соприкосновения в зоне СВО. Украинскую бронетехнику поразили артиллеристы 127-й мотострелковой дивизии ордена Кутузова в ходе боев на Времевском выступе. Разведка обнаружила технику противника на закрытых позициях, после чего танки были ликвидированы огнем артиллерии и ударами управляемых ракет.