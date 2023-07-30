Появилось видео уничтожения силами РФ двух танков ВСУ на Времевском выступе

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео уничтожения российскими войсками двух танков ВСУ в зоне СВО. По данным канала, украинские боевые машины были разбиты артиллерийскими подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов 127-й мотострелковой дивизии ордена Кутузова в ходе боев на Времевском выступе.

На кадрах видно, как украинские танки были обнаружены на закрытых позициях и уничтожены огнем артиллерии и ударами управляемых ракет. Подразделения российских сил поразили цели прямыми попаданиями.

29 июля в Сети завирусилось видео с кадрами боя на Запорожском направлении, в котором один российский танк при поддержке артиллерии уничтожил колонну бронетехники ВСУ. Украинская армия потеряла два танка и шесть боевых машин, подбитых экипажем «Алеши». Среди пораженной техники ВСУ, предположительно, были БМП Bradley и БТР MaxxPro. Операторы БПЛА, наблюдая за битвой, сулили танкисту звание Героя России.

Ранее Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал кадры уничтожения американского БТР М113 с FPV-дрона. На видео попала и гибель военного ВСУ, который при подлете российского БПЛА-камикадзе сидел в телефоне.