ВСУ накрыли огнем жилые кварталы Донецка Пушилин: ВСУ выпустили 148 снарядов по жилым кварталам Донецка за утро

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Утром 8 августа украинские военные выпустили 148 снарядов по жилым кварталам Донецка, заявил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек. Повреждения получили шесть жилых домов в городе.

С самого раннего утра враг наносит удары по жилым кварталам Донецка. Вследствие обстрелов получил ранение мирный житель Куйбышевского района, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены шесть домов в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Ясиноватой. Зафиксировано более 40 обстрелов, выпущено 148 боеприпасов, — утверждает Пушилин.

Он уточнил, что удары по Донецку наносились с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, а также ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. Врио главы ДНР призвал жителей республики быть осторожными.

Как заявили ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации, 6 августа ВСУ обстреляли территорию республики 53 раза, выпустив 202 боеприпаса. По данным организации, кроме обычных артиллерийских снарядов и ракет РСЗО, использовались также кассетные боеприпасы.