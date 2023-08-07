В ДНР назвали число обстрелов территории региона со стороны ВСУ Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 202 боеприпаса, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По его данным, кроме обычных артиллерийских снарядов и ракет РСЗО использовались также кассетные боеприпасы.

На Донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском — 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметра. На Ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, — отмечается в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что всего украинская сторона била по шести населенным пунктам республики: Донецку, Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Ясиноватой и Макеевке. Ранения получили девять мирных жителей. День назад ВСУ обстреляли ДНР 60 раз.

Ранее одна из сотрудниц Донецкого университета экономики и торговли, попавшего под удар ВСУ, сообщила, что последствия разрушения здания учебного заведения оказались тотальными — снесен корпус. По ее словам, случись это днем, жертвы были бы огромными, поскольку на работе находились бы и бухгалтерия, и отдел кадров, и вся администрация университета.