На территории воинской части в Москве упал беспилотник «Осторожно, Москва»: на территории воинской части в столице нашли упавший БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на территории воинской части, расположенной на востоке столицы, упал беспилотник. По данным канала, аппарат был снабжен видеокамерой, взрывного устройства на нем не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, инцидент произошел накануне днем. На место падения БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб, полицейские и кинологи.

Как стало известно каналу, беспилотник был запущен из другой воинской части на территории Москвы, но в ходе полета сбился с курса. По факту произошедшего проводится проверка.