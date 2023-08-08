Сладков пообещал открыть второй фронт против Европы в Африке

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале пообещал, что Россия откроет второй фронт в Африке, где к РФ относятся очень хорошо. Он также заявил, что готов повоевать с «тупыми и трусливыми европейцами».

Мы же Нигер в беде не оставим. И Китай там тоже Африку никак не американской видит. Мы еще и в Африке с вами повоюем, тупые и трусливые европейцы, — написал Сладков.

Он добавил, что Франция «еле вытягивает» Украину, так что воевать с Россией и с Африкой Парижу будет тяжело.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По словам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, говорится в сообщении.

Позже мятежники в Нигере потребовали от Франции вывести из страны 15 тысяч военных. Повстанцы дали Парижу 30 дней на вывод контингента.