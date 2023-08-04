ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в Нигере

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Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере с целью остановить переворот в стране, он включает порядок и время размещения вооруженных сил, сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусу. По данным агентства, сообщество призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и дает мятежникам возможность «откатить назад то, что они сделали».

Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят. <...> Однако ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, когда и где оно нанесет удар, решение примут лидеры государств, — говорится в сообщении.

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта. По словам Блинкена, он будет продолжать держать связь с президентом африканской страны Мохамедом Базумом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере, российская сторона внимательно отслеживает ее и выступает за скорейшее возвращение дел в конституционное русло. По его словам, вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере не поспособствует урегулированию конфликта.

AFP ранее сообщило, что мятежники, контролирующие ситуацию в Нигере, предостерегли ЭКОВАС от попыток применить по отношению к ним силу. По словам одного из них, в случае «акта войны или попытки такового» они незамедлительно примут ответные меры.