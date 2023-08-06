Мятежники в Нигере потребовали вывода французских военных Readovka: мятежники в Нигере дали Франции 30 дней на вывод своих военных из страны

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Мятежники в Нигере потребовали от Франции вывести из страны 15 тысяч своих военных, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на появившийся в сети документ. Согласно ему, Парижу даны 30 дней на вывод своего контингента.

Мятежники требуют вывода французских войск в связи с денонсацией соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны, которое было заключено двумя странами в 1977 году. Французская сторона отказывается признавать отмену военных соглашений. В Париже утверждают, что Военный совет Нигера не является законным руководящим органом в стране и не имеет права денонсировать международные договоры.

Ранее сообщалось, что ВВС Франции эвакуировали из Нигера около тысячи человек. В их числе 560 французов, а также граждане Бельгии, Германии, Италии и других стран. Эвакуация проводилась на добровольной основе.

Как писали западные СМИ, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере с целью остановить переворот в стране, он включает порядок и время размещения вооруженных сил. Сообщество призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и дает мятежникам возможность «откатить назад то, что они сделали».

Мятежники в ответ предостерегли ЭКОВАС от попыток применить по отношению к ним силу. По словам одного из них, в случае «акта войны или попытки такового» они незамедлительно примут ответные меры.