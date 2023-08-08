Стало известно о попытках прорыва ВСУ в районе Работино ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Работино на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что ВСУ совершает попытку прорыва в районе Работино на Запорожском направлении. По информации канала, украинская армия использует танки, быстроходную бронетехнику и большое число личного состава. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Канал добавляет, что в указанном районе проходят ожесточенные бои. Кроме того, канал «Архангел спецназа Z» отмечает, что украинские военнослужащие при помощи 2-3 танков пытаются штурмовать северную окраину Работино. В населенном пункте Пятихатки ВСУ высадились с пикапов и начали бой в районе лесополосы.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины наступают в районе поселка Урожайное в Донбассе, отказавшись от использования большого количества техники. По его словам, ВСУ действуют преимущественно пехотой и продолжают атаковать населенный пункт. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Он также предположил, что украинские войска разобрались с минными заграждениями в районе Урожайного. Сейчас по наступающим подразделениям противника работают российские артиллеристы, которые не дают им закрепиться, подытожил Ходаковский.