Ходаковский заявил о смене тактики ВСУ в Донбассе Ходаковский: ВСУ атакуют Урожайное преимущественно пехотой, отказавшись от техники

Фото: МО Украины

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины наступают в районе поселка Урожайное в Донбассе, отказавшись от использования большого количества техники. По его словам, ВСУ действуют преимущественно пехотой и продолжают атаковать населенный пункт. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

С шести утра его (противника. — NEWS.ru) штурмовые группы пытаются зацепиться за северные окраины поселка. От применения большого числа техники противник отказался — действует в основном пехотой, — рассказал Ходаковский.

Он также предположил, что украинские войска разобрались с минными заграждениями в районе Урожайного. Сейчас по наступающим подразделениям противника работают российские артиллеристы, которые не дают им закрепиться, подытожил Ходаковский.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России успешно предотвратили две попытки ВСУ пересечь Днепр. По словам начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, противник использовал катера, чтобы перебраться через реку у островов Борщевой и Белогрудый на Херсонском направлении. Лодки были уничтожены из гранатометов и стрелкового оружия. Также российской артиллерии удалось уничтожить 120-мм миномет противника вместе с расчетом в корабельном районе Херсона.