Ходаковский рассказал об успехах ВС России в Урожайном Ходаковский: российская армия заставила отступить ВСУ в Урожайном

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в Telegram сообщил, что российская армия заставила отступить ВСУ в Урожайном. По его словам, украинские военные продолжают попытки наступать, несмотря на потери.

Не очень пока дела у противника на Урожайном.... Мы немного потупили, разбираясь, где свои, а где чужие, — но потом мобилизовались и заставили противника бегать. Кто-то забежал на минное поле, кто-то начал бросать раненых и уносить ноги туда, откуда пришёл... Но упорству, с каким противник лезет в посёлок, можно позавидовать. Скорее всего он не успокоится и продолжит атаки, но сегодня его пыл мы осадили, — написал он.

Военный обозреватель Виктор Баранец до этого сообщил, что Вооруженные силы России вслед за ВСУ изменили свою тактику на поле боя и стали беречь бронетехнику. По его словам, сейчас идет «война беспилотников» и «минная война».

Он добавил, что, бронетехника в любом случае будет нужна, чтобы прикрывать солдат, поэтому она пока просто убирается назад. Баранец заявил, что если российские военные видят, что на определенном участке фронта не имеют преимущества в живой силе, то это направление «засевается» минами.

Ранее также появилось видео уничтожения российскими войсками двух танков ВСУ на одном из участков линии соприкосновения в зоне СВО. Украинскую бронетехнику поразили артиллеристы 127-й мотострелковой дивизии ордена Кутузова в ходе боев на Времевском выступе. Разведка обнаружила технику противника на закрытых позициях, после чего танки были ликвидированы огнем артиллерии и ударами управляемых ракет.