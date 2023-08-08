Десант ВСУ был разбит при попытке высадиться на берегу Днепра Сальдо сообщил об уничтожении двух украинских катеров при попытке высадить десант

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря, написал в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Российские силы уничтожили два украинских катера при попытке высадить десант на левом берегу Днепра. Он заверил, что берег под надежной защитой.

Ночью украинские вооруженные формирования пытались высадить так называемый «десант» с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить. <...> Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет, — написал Сальдо.

Он добавил, что солдаты ВСУ оказались в воде и попытались вплавь вернуться на правый берег, однако были уничтожены артиллерийским и стрелковым огнем.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным. Противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на сложные погодные условия.

В то же время военкор Юрий Котенок сообщал о тяжелой ситуации на Авдеевском направлении. По словам журналиста, там ВСУ используют все доступные средства в попытках прорвать российскую оборону. Таким образом, по его мнению, украинские военные пытаются сломать российских солдат психологически, пользуясь технологическим превосходством.