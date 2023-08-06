В ДНР рассказали, как ВС РФ сорвали атаку украинских войск под Урожайным Ходаковский: ВС РФ сорвали атаку ВСУ под Урожайным, несмотря на трудные условия

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным, сообщил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он уточнил, что противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на тяжелые условия.

Сегодня противнику не повезло: начало было многообещающим, даже речку форсировали, но решить поставленную задачу не смогли. Я знаю, кто и как держит оборону на Урожайном — парни молодцы. Ветер сегодня сильный и порывистый: не то, что летать — артиллерию корректировать трудно. Но, тем не менее работали и даже попадали, — рассказал Ходаковский.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска уничтожили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что остальные бойцы противника отошли на север. Как уточнил Балицкий, всего за сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его словам, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.