Военкор Котенок: оборона под Авдеевкой держится на стойкости бойцов ВС РФ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины используют все доступные средства в попытках прорвать российскую оборону на Авдеевском направлении, сообщил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он отметил, что удерживать позиции удается лишь благодаря стойкости бойцов ВС РФ.

Все держится исключительно на стойкости личного состава — рядового солдата, — сказал журналист.

Он уточнил, что на этом участке линии соприкосновения продолжаются ожесточенные артиллерийские бои. ВСУ применяют самые разные боеприпасы, включая кассетные. Из-за беспилотников не стихает работа средств противовоздушной обороны. По мнению военкора, таким образом противник пытается сломать российских солдат не столько физически, сколько психологически, пользуясь технологическим превосходством.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным. Противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на сложные погодные условия. Ходаковский уточнил, что из-за сильного ветра было сложно корректировать артиллерию, тем не менее бойцы ВС РФ справились с задачей.