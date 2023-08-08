Российские военные заняли выгодные позиции в Харьковской области Минобороны: российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

Фото: МО РФ

Штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Также сообщается, что в течение суток на данном направлении Украина потеряла до 110 военнослужащих, были уничтожены три автомобиля ВСУ, а также две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области, — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что в ходе ведения aктивной обороны успешно отражeны девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-деcантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР и Cиньковки Харьковской области.

Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллeрии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крaхмальное и Купянск Харьковской облаcти.

МО РФ ранее отмечало, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также рассказали, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.