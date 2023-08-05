Россия взяла под контроль населенный пункт Новоселовское в ЛНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на купянском направлении в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что штурмовики пятой бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.