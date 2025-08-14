Разнесли полдома в Ростове, ударили по аквапарку: ВСУ атакуют РФ 14 августа

В ночь на 14 августа средства ПВО РФ сбили более 40 беспилотников ВСУ. Дроны противника атаковали Ростов-на-Дону, повреждены многоквартирные дома. Украинские военные ударили по зданию правительства в Белгороде. Обломки БПЛА упали на НПЗ в Волгограде, предприятие загорелось. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов ВСУ атаковало регионы РФ

В ночь на 14 августа системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. БПЛА были также уничтожены в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Telegram-каналы сообщили со ссылкой на очевидцев, что в Красноармейском районе Волгограда были слышны взрывы. Местные жители рассказали, что прозвучало не менее семи громких хлопков.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в ночь на 14 августа силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. При падении фрагментов дрона загорелось предприятие, добавил он.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Бочаров.

В Ростове-на-Дону прогремел мощнейший взрыв

Утром 14 августа в Ростове-на-Дону прогремел мощнейший взрыв. Очевидцы ЧП услышали громкий звук, в домах и офисах задрожали окна.

В Сети появились кадры взрыва. По предварительным данным, дрон ВСУ атаковал многоэтажку в районе Ворошиловского проспекта. На видео попал столб дыма, поднимающийся в небо, который было видно из разных точек города.

ВСУ нанесли удар по Ростову-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица», пишут Telegram-каналы. Очевидцы заметили дрон в небе за считаные минуты до того, как в одном из жилых домов прогремел взрыв.

«Летучая лисица» — это аппарат дальнего действия, способный нести свыше 150 килограммов взрывчатки. Он представляет собой безэкипажный легкомоторный самолет.

Несколько многоквартирных домов были повреждены в результате налета дронов ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова», — написал он.

Позже Слюсарь сообщил, что в результате атак пострадали 13 граждан. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

«Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу», — написал он.

Как рассказал Telegram-каналу Mash местный житель, после одного из взрывов он услышал плач детей. По словам мужчины, их забрали в больницу, которая расположена в соседнем доме.

После атаки ВСУ в Ростове-на-Дону был введен локальный режим ЧС, сообщили в администрации города. Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке БПЛА.

Губернатор рассказал об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде

В Белгородской области ВСУ нанесли удар по зданию регионального правительства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел утром 14 августа. Здание получило незначительные повреждения.

«Шел пешком, в это время ударили в здание правительства. Есть небольшие повреждения», — написал глава региона.

Губернатор отметил, что оперативная ситуация в регионе остается сложной, однако местные власти держат ее под контролем.

Кроме того, дрон ВСУ ударил по машине в центре Белгорода. На кадрах, опубликованных Гладковым, видно, что водитель успел выбежать до того, как транспортное средство охватило пламя. Очевидцы бросились к пассажирам — вытащили их из автомобиля и оказали первую помощь.

По словам Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения, его супруга — ожог предплечья. Они были доставлены в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу № 2. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

ВСУ ударили по аквапарку в Херсонской области

ВСУ атаковали с помощью беспилотника аквапарк в селе Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Губернатор отметил, что объект не имеет военного значения. Удар был нанесен по месту отдыха семей с детьми.

«В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дроном аквапарк», — написал Сальдо. Минобороны РФ не комментировало это сообщение.

