14 августа 2025 в 11:18

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА на многоэтажки

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

После атаки ВСУ в Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС, сообщили РИА Новости в администрации города. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Минобороны РФ информацию об атаке БПЛА не комментировало.

На месте происшествия введен локальный режим ЧС, — сказал источник.

Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел утром 14 августа, в городе была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо. По словам очевидцев, звук взрыва был очень громким, при этом в домах и офисах дрожали окна.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки пострадали 13 человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Как рассказал мэр города Александр Скрябин, в Ростове-на-Дону организована эвакуация жильцов многоэтажных домов, ведется обследование помещений. Власти развертывают пункт временного размещения на базе 50-й школы. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

режим ЧС
Ростов-на-Дону
атаки ВСУ
ВСУ
